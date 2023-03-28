Владимир Путин объявл благодарность воронежскому краеведу

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Президент Владимир Путин 27 марта объявил благодарность воронежскому краеведу Павлу Попову за его вклад в развитие культуры и искусства.

Павел Попов является членом Союза писателей и доцентом кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия ВГТУ. Ему принадлежат несколько книг по истории Воронежа. Краевед активно участвует в культурной жизни города, публикует много материалов в периодике и соцсетях.

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