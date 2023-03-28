В Воронеже пройдут повторные торги на строительство подстанции скорой помощи

Ранее строительный департамент уже начинал торги на строительство подстанции.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Областной департамент строительной политики возобновил поиск подрядчика на строительство подстанции скорой медицинской помощи с единой диспетчерской службой и гаражом в Центральном районе Воронежа. Об этом информирует портал госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 310,29 миллиона рублей. Источник финансирования – региональный бюджет. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 апреля.
Напомним, что ранее строительный департамент уже начинал торги на строительство подстанции. Но в середине марта стало известно, что на аукцион не было подано ни одной заявки. Предыдущая начальная цена контракта была немного выше нынешней – 310,6 миллиона.