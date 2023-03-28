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НовостиОбщество28 марта 2023 9:42

В Воронеже пройдут повторные торги на строительство подстанции скорой помощи

Начальная цена контракта составляет более 310 миллионов рублей
Алексей СЕРГУНИН
Ранее строительный департамент уже начинал торги на строительство подстанции.

Ранее строительный департамент уже начинал торги на строительство подстанции.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Областной департамент строительной политики возобновил поиск подрядчика на строительство подстанции скорой медицинской помощи с единой диспетчерской службой и гаражом в Центральном районе Воронежа. Об этом информирует портал госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 310,29 миллиона рублей. Источник финансирования – региональный бюджет. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 апреля.

Напомним, что ранее строительный департамент уже начинал торги на строительство подстанции. Но в середине марта стало известно, что на аукцион не было подано ни одной заявки. Предыдущая начальная цена контракта была немного выше нынешней – 310,6 миллиона.