В Воронеже подвал дома с обрушающимися балконами затопило стоками

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Жильцы прославившейся в прошлом году обрушением аварийных балконов многоэтажки №18 по улице Пушкинской снова пожаловались в жилищную инспекцию на состояние своего дома. На этот раз недовольство собственников вызвал затопленный стоками подвал. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал лично руководитель ГЖИ Воронежской области Дмитрий Соломаха.

- В ходе обследования доводы заявителей подтвердились, мы обнаружили в подвальном помещении капельную течь системы водоотведения и разный хлам, оставленный в разрушенных индивидуальных сараях. Управляющая компания давно должна была освободить подвал от этого мусора, тем более - от легковоспламеняющегося, - прокомментировал Дмитрий Соломаха результаты выездного осмотра.

Директора обслуживающий дом "УК Ленинского района" вызвали в ведомство для составления протокола. Исполнение выданных предписаний об устранении нарушений находится на контроле инспекции.