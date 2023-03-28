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НовостиОбщество28 марта 2023 9:03

В Воронеже подвал дома с обрушающимися балконами затопило стоками

На директора УК составили административный протокол
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Фото: Предоставлено

Жильцы прославившейся в прошлом году обрушением аварийных балконов многоэтажки №18 по улице Пушкинской снова пожаловались в жилищную инспекцию на состояние своего дома. На этот раз недовольство собственников вызвал затопленный стоками подвал. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал лично руководитель ГЖИ Воронежской области Дмитрий Соломаха.

- В ходе обследования доводы заявителей подтвердились, мы обнаружили в подвальном помещении капельную течь системы водоотведения и разный хлам, оставленный в разрушенных индивидуальных сараях. Управляющая компания давно должна была освободить подвал от этого мусора, тем более - от легковоспламеняющегося, - прокомментировал Дмитрий Соломаха результаты выездного осмотра.

Директора обслуживающий дом "УК Ленинского района" вызвали в ведомство для составления протокола. Исполнение выданных предписаний об устранении нарушений находится на контроле инспекции.