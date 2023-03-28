Стало известно, как будут продавать билеты на матч воронежского «Факела» с ЦСКА

Продажа билетов в онлайн-режиме стартует 29 марта в 11.00. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Администраторы «Факела» сообщили о правилах продажи билетов на домашний матч с ЦСКА, который пройдет 2 апреля. Игра начнется в 16.30.

Продажа электронных билетов стартует в среду, 29 марта, в 11.00. Будут доступны сектор № 1 «Востока» и оставшиеся после реализации абонементов места на 1-м и 7-м секторах Центральной трибуны, а также на Южной. На Северной гостевую квоту выкупили болельщики ЦСКА.

Электронные билеты будут продавать только на сайте qtickets.ru. Продавать будут в режиме «не более трех билетов в одни руки».

В случае, если билеты будут оставаться после онлайн-продажи, в пятницу, 31 марта, на Центральном стадионе профсоюзов будут открыты две кассы. Одна из них располагается на Центральной трибуне (ул. Студенческая), другая - на Восточной (ул. Фридриха Энгельса).

А в день игры (опять же в случае, если во время онлайн-продаж все не раскупят) будут работать четыре кассы – по две на Центральной и Восточной трибунах. Продавать будут также не более трех билетов в одни руки.

Время работы касс:

31 марта – с 11.00 до 19.00

1 апреля – с 11.00 до 19.00

2 апреля – с 11.00 до 17.30.