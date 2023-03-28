В Воронеже на видео попало избиение девушки парнем в подъезде

Через мгновение парень еще раз ударит девушку. Фото: кадр с видео

В паблике «Подслушано Воронеж» разместили видео избиения девушки в подъезде. Автор поста утверждает, что все это безобразие происходило в микрорайоне Боровое в доме № 93/2 на улице Федора Тютчева.

На видео голый по пояс татуированный парень наносит несколько ударов руками и ногой девушке. По тому как он нетвердо держится на ногах и один раз даже падает, можно предположить, что он был пьян или находился под наркотическим кайфом. Девушка не отбивается и, видимо, пытается молодого человека уговорить угомониться. Во время одного из ударов падает на пол ее мобильник. Дебошир еще и пинает ногой двери и лифт. Автор поста утверждает, что в итоге он их выбил. И призывает помочь местным жителям урезонить эту парочку сотрудникам прокуратуры или главка МВД. При этом жалуется на бездействие местных полицейских.

Автор поста сообщил, что парочка живет в квартире, предоставленной им на правах социального найма. Причем на таких условиях получили квартиру не только они одни. И якобы едва ли не все их «коллеги» ведут себя примерно так же, как эта парочка. То есть, устраивают пьянки и дебоши, в том числе с поножовщиной, избивают людей, портят общественное имущество, справляют нужду и блюют в подьездах.

В полиции сообщили, что избитая девушка вызвала стражей порядка, и по поводу этого ЧП проводят проверку.