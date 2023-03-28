В Воронеже «КамАЗ» протаранил две иномарки, пострадал один человек

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В понедельник в Воронеже на улице Космонавтов у дома № 23/1, по предварительным данным полиции, 38-летний житель Новоусманского района на «КамАЗе» устроил ДТП с двумя легковыми автомобилями. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, грузовик двигался по улице Космонавтов со стороны Пеше-Стрелецкой в направлении улицы Пирогова. На светофоре водитель нарушил требование сигнала и столкнулся в лоб с «Киа Сид» под управлением 48-летнего воронежца. После этого « КамАЗ» совершил наезд на стоящее транспортное средство «Форд Фиеста» под управлением 55-летней жительницы Воронежа.

В результате аварии пострадал водитель «Киа Сид», его забрали в больницу на «Скорой помощи».

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.