Воронежцев предупедили о пожарных учениях в центре города

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

В среду, 29 марта, на здании кинотеатра «Спартак» на площади Ленина, 13 пройдут пожарно-тактические учения. В ГУ МЧС попросили воронежцев не волноваться, если они заметят скопление пожарной техники у здания в период с 8 до 10 часов. А также отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

В ходе таких тренировок спасатели отрабатывают действия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления людей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".