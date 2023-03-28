Полицейские рассказали подробности смертельной аварии на Ленинском проспекте в Воронеже

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В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области рассказали подробности вчерашней смертельной аварии, произошедшей на Ленинском проспекте. По предварительным данным, ДТП устроил 44-летний водитель на «Хендэ TG», который выехал на полосу встречного движения, протаранив сразу четыре машины – «ВАЗ-2110» под управлением 29-летней местной жительницы, «Ситроен С4» под управлением 22-летнего жителя областного центра, «Хендэ Солярис» под управлением 26-летней местной жительницы и «Шкода Октавия» под управлением 37-летнего жителя Аннинского района.

Напомним, жертвой массовой аварии стала 46-летняя пассажир «ВАЗа», которая от полученных травм скончалась на месте. В больницу также попала и водитель отечественного авто, и 5-летняя девочка из «Шкоды Октавия».

По факту аварии полицейские организовали проверку для выяснения причин и обстоятельств трагедии.