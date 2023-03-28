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НовостиОбщество28 марта 2023 7:07

В Воронеже на 137 миллионов купят коммунальную технику

Новые машины приобретут до 1 ноября
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на покупку новой коммунальной техники в этом году выделяют 526 миллионов рублей. Из них 137 миллионов получит Воронеж, и по 11 миллионов рублей – муниципалитеты области.

Дополнительно выделенные 26,3 миллиона распределят между пятью районами: Бутурлиновским, Каширским, Панинским, Семилукским и Новоусманским.

По словам руководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максима Зацепина, районы должны приобрести технику до 1 ноября. В прошлом году на выделенные из областного бюджета 802 миллиона купили 588 единиц коммунальной техники. Это позволило местным администрациям закрыть свои потребности в самом необходимом оборудовании.