Воронежские школьники организовали для дошколят «Веселые старты»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В объявленный президентом Владимиром Путиным годом педегога и наставника 2023 год, по примеру старших товарищей, юнармейцы 13-й школы взяли шефство над воспитанниками 103-го детского сада, став для малышей добрыми наставниками. Со своими подшефными они регулярно проводят патриотические, спортивные, просветительские и творческие мероприятия.

Например, недавно в спортивном зале детского сада прошли веселые старты в формате увлекательных эстафет и подвижных игр под общим лозунгом «Быстрее! Выше! Сильнее!». Их цель - привить детям с раннего возраста привычку к здоровому образу жизни, укрепить здоровье дошкольников, создать условия для активных занятий физической культурой. Кроме того в ходе мероприятия состоялись познавательные викторины на спортивную тематику.

- Каждый наставник, в той или иной группе, делится своим жизненным опытом. И даже если он совсем молод, у него все же есть, что рассказать младшим товарищам и вместе устремиться к новым достижениям и открытиям, - отметил глава Ленинского района Сергей Ситников.