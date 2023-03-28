Воронежцы в 28 раз чаще расплачиваются картами, чем снимают наличные

За год количество безналичных операций по картам выросло на 9% Фото: из архива «КП»

Жители Воронежской области активнее расплачиваются картами, чем снимают с них наличные деньги. К таким выводам пришли в региональном отделении Банка России, проанализировав статистику за 2022 год.

Согласно исследованию, с января по декабрь люди воспользовались картами более 1 млрд раз. В 97% случаев это были безналичные платежи и переводы.

За год количество безналичных операций по картам выросло на 9%, а снятие наличных сократилось на 8%. На один поход за деньгами к банкомату приходится 28 безналичных расчётов.

В среднем в 2022 году воронежцы раз в день расплачивались картой и тратили на покупку 700 рублей.

По данным воронежского отделения Банка России, в распоряжении у воронежцев было почти 5,4 млн банковских карт. За год их количество выросло на 16%.

- Популярность безналичных расчётов среди воронежцев постоянно растёт. Это связано как с развитием технологий, когда большинство платежей мы можем сделать в интернете, так и с тем, что торговые точки и предприятия сферы услуг хорошо оснащены всем необходимым оборудованием. На конец декабря в регионе было более 60 тыс. электронных терминалов, за год их количество выросло на 8%, — отметила Анна Сухова, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.