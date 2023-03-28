В страшной аварии на Ленинском проспекте Воронежа погибла женщина

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В понедельник, 27 марта, в Воронеже на Ленинском проспекте произошла чудовищная авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, около 13.40 часов у дома №130 «А» по Ленинскому проспекту, по предварительным данным, 44-летний водитель на «Хендай» столкнулся с автомобилем «Шкода» под управлением 37-летнего мужчины. От удара корейская иномарка отлетела в ВАЗ-2110, под управлением 29-летней женщины, а затем снесла еще и припаркованный «Ситроен».

В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 46-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье отечественного автомобиля. В больницу также попали водитель ВАЗа и пассажиры «Шкоды» - двое детей и женщина.

Причины и обстоятельства аварии расследуют полицейские и следователи.