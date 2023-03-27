Концерт Ани Лорак в Воронеже перенесли на неопределенный срок

Ани Лорак заявила, что украинских военных не финансирует. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандал вокруг концерта Ани Лорак в Воронеже продолжает разгораться. Напомним, на днях в соцсетях появились негативные отклики в адрес украинской певицы, сейчас выступающей в России. В них утверждают, что деньги от концертов Лорак на «помощь» Незалежной. При этом подразумевается, что с ее стороны идет финансирование вооруженных формирований Украины. В связи с этим автор одного из постов призвал отменить концерт певицы в Воронеже, запланированный в концертном зале Event-Hall на 24 апреля.

Неизвестно, повлиял ли этот призыв, но на сайте концертного зала появилась такая информация:

Концерт Ани Лорак переносится. По всем вопросам обращайтесь к организаторам данного мероприятия — ООО «СТЕРЕОГОРОД»: tickets@stereogorod.com.

Между тем, на концерт в Воронеже, билеты на который стоят от 2 до 10 тысяч рублей, по некоторым данным, уже успели обеспечить заполняемость зала по крайней мере наполовину.

Сама Ани Лорак на своей странице ВКонтакте 26 марта опровергла слухи о том, что она отправляет деньги украинским военным. Певица заявила, что финансирует только гуманитарные миссии.