В Воронежской области снова ввели желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В туман особенно осторожно нужно переходить через дороги. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Воронежской области на 12 часов объявили о желтом уровне погодной опасности из-за тумана. Он возможен местами в нашем регионе с 18.00 понедельника, 27 марта, до 6.00 вторника, 28 марта. Предупреждение объявили в федеральном Гидрометцентре.

Такая погода опасна, в частности, тем, что резко ухудшается видимость на дорогах. Водителям в связи с этим нужно резко сбрасывать скорость, а пешеходам – крайне осторожно идти по проезжей части. Причем желательно надевать одежду со светоотражающими элементами.

Кстати, солнечная погода и тепло постепенно уходит из Воронежа. Пройдут дожди, а уже в конце рабочей недели днем похолодает до +4.