В Воронеже строительство стадиона «Факел» показали с высоты птичьего полета

До окончания реконструкции еще дистанция огромного размера. Фото: t.me/zafakel

Люди, неравнодушные к развитию инфраструктуры футбольного клуба «Факел», разместили видео, на котором сняли идущую реконструкцию одноименного стадиона на улице Маршака Советского района. Здесь есть две новости – хорошая и плохая.

Начнем с хорошей – на видео заметна строительная техника и рабочие. Это уже внушает оптимизм по сравнению с ситуацией в январе 2023 года, когда губернатор Александр Гусев вынужден был потребовать срочно увеличить число занятых на объекте людей.

Но есть и плохая новость. С 2021 года реконструкция «Факела», если и подвинулась вперед, то совсем уж черепашьими темпами. Даже учитывая паузу из-за изменения проекта в связи с решением увеличить вместимость стадиона с 8 до 10 тысяч человек. Для резервной арены клуба Премьер-лиги, каковым «Факел» сейчас является, и это в принципе очень уж мало, особенно учитывая ажиотаж вокруг команды в Воронеже.

А работ предстоит сделать немало. Нужно будет построить трибуны, помещения под ними, футбольное поле с дренажной системой и подогревом, беговую дорожку и установить мачты освещения и табло.