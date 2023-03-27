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НовостиОбщество27 марта 2023 15:18

В Воронежской области особый противопожарный режим могут ввести раньше 15 апреля

Об этом заявил губернатор Александр Гусев
Олег КУЗНЕЦОВ
Чтобы не пришлось тушить леса, на разведение огня на природе вводят жесткие запреты.

Чтобы не пришлось тушить леса, на разведение огня на природе вводят жесткие запреты.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Воронежской области подумывают ввести особый противопожарный режим раньше 15 апреля. О такой возможности сообщил губернатор Александр Гусев. Напомним, это традиционная дата начала действия этой меры, призванной предотвратить пожары в лесах и полях.

Глава регионального правительства объяснил возможность переноса установившейся теплой и сухой погодой. Если достаточно дождей не будет и дальше, то особый противопожарный режим введут раньше 15 апреля. Так как вероятность этого достаточно большая, Александр Гусев призвал глав районов поторопиться с уборкой валежника и мусора.

С началом особого противопожарного режима запрещают разводить костры на дачах и огородах, а в леса запрещают въезжать на частных машинах. Нарушителям режима грозят большие штрафы.