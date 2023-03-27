В Воронежской области особый противопожарный режим могут ввести раньше 15 апреля

Чтобы не пришлось тушить леса, на разведение огня на природе вводят жесткие запреты. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Воронежской области подумывают ввести особый противопожарный режим раньше 15 апреля. О такой возможности сообщил губернатор Александр Гусев. Напомним, это традиционная дата начала действия этой меры, призванной предотвратить пожары в лесах и полях.

Глава регионального правительства объяснил возможность переноса установившейся теплой и сухой погодой. Если достаточно дождей не будет и дальше, то особый противопожарный режим введут раньше 15 апреля. Так как вероятность этого достаточно большая, Александр Гусев призвал глав районов поторопиться с уборкой валежника и мусора.

С началом особого противопожарного режима запрещают разводить костры на дачах и огородах, а в леса запрещают въезжать на частных машинах. Нарушителям режима грозят большие штрафы.