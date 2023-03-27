Глава Следственного комитета России потребовал проверить массовую вырубку дубов на улице Шишкова

В мэрии заявили, что пеньки на Шишкова вместо деревьев оставляют законно. Фото: телеграм-канал «Город и транспорт».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Кириллу Левиту доложить о результатах проверки законности вырубки дубовой аллеи на улице Шишкова. Деревья начали уничтожать в середине марта. Местные жители возмутились этим в соцсетях, а теперь и направили жалобу в Следственный комитет.

Между тем в мэрии сообщили, что вырубка с ними согласована. В городской администрации заявили, что деревья убирают для строительства проездов и ливневок. Всего собираются вырубить 347 деревьев и 53 кустарника.

Напомним, в начале февраля стало известно о вырубке на территории памятника природы областного значения «Лесопарковый участок НИИЛГиС» 26 деревьев – дубов, кленов, груш и слив. Кроме того, украли информационную табличку. Экологи передали сведения об этом безобразии в полицию.