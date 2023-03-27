Под Воронежем для крупного курорта построят электроподстанцию и водопровод за 224,6 млн рублей

Для курорта за 8 млрд рублей потребуется мощная электроподстанция. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начали поиск подрядчика для строительства электроподстанции и водопровода для крупного курорта «ЯМАНЬ SPA RESORT». Его возведут на берегу Дона недалеко в Рамонском районе на особо охраняемой природной территории «Кривоборье». Начальная и она же максимальная цена контракта – 224,6 миллиона рублей.

За эти или несколько меньшие деньги подрядчик должен будет подготовить проект и построить трансформаторную подстанцию мощностью 4,95 МВт. К ней должны подвести сети, необходимые для работы. Фирме также предстоит построить водопровод и водозабор производительностью 500 кубических метров в сутки. При необходимости нужно будет и спроектировать системы очистки воды и ее обеззараживания. Кроме того, надо сделать дорогу длиной около километра и освещение на ней. Завершить работы планируется до октября 2024 года. Финансировать их будут из бюджетов всех трех уровней – муниципального, регионального и федерального.

Напомним, на курорте «ЯМАНЬ SPA RESORT» планируют сделать два бассейна, аквапарк, создать зоны для лечения и рыбалки. К новому курортному комплексу даже построят отдельную дорогу - М4 «Дон»-Горожанка-Кривоборье-д.Емань. Длина ее будет 8,3 километра. Всего на проект планируют потратить около 8 миллиардов рублей.