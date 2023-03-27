Воронежская область заняла 50 место по зарплатам в малых и средних городах

Содержимого кошельков многих жителей Воронежской области едва хватает на более-менее нормальную жизнь. Фото: из архива «КП»

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг зарплат в малых и средних городах России. Учитывали эксперты доходы в населенных пунктах, в которых живет не более 200 тысяч человек. То есть, данные по Воронежу в исследование не вошли.

Заработные платы аналитики определяли по статистическим данным по средним и крупным организациям за 2022 год. При этом они использовали показатель отношения средней зарплаты к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг (потребительской корзины).

Воронежская область оказалась на 50-м месте из 82. Эксперты определили, что средняя зарплата в нашей глубинке составила 39 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 2,08 набора товаров.

В тройку лидеров попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий АО и Магаданская область. В среднем жители этих регионов получают более 100 тысяч рублей. На эти деньги можно купить не меньше четырех наборов товаров из потребительской корзины.

А последнее место в рейтинге у Чечни со средней зарплатой 24,7 тысячи рублей, на которую можно приобрести не более 1,34 набора товаров из потребительской корзины.