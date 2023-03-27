В Воронеже из-за ДТП с погибшей женщиной на левом берегу образовалась большая пробка

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже в понедельник, 27 марта, в 13.40 у дома № 130 на Ленинском проспекте случилась крупная авария. 44-летний водитель автомобиля «Хендай» ехал со стороны Остужева в направлении Димитрова. Он врезался в «Шкоду», которой управлял 37-летний мужчина. Затем «Хендай» еще и протаранил «десятку», за рулем которой находилась 29-летняя женщина, а потом ударил припаркованный «Ситроен».

Ехавшая в «десятке» 46-летняя женщина погибла. Автоледи, рулившая «Ладой», и пассажиры «Шкоды», женщина и двое детей, попали в больницу.

«Хендай» после ДТП перегородил значительную часть дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Все машины изрядно помяты. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Из-за этой аварии на Ленинском проспекте от перекрестка с улицей Серафимовича до пересечения с улицей Минской образовалась пробка. Машины в ней двигаются со скоростью не более 3-7 км/час.