В Воронеже пожар подошел вплотную к жилым домам

Горела сухая трава Фото: из архива «КП»

В Воронеже начался сезон ландшафтных пожаров. Первые три ЧП зарегистрировали в городе на прошлой неделе. Один из них едва не закончился трагедией.

- В микрорайоне Подгорное огонь распространился на площади в 65 гектар и не дошел до жилых домов всего 20 метров, - рассказал Сергей Хомук, руководитель управления по делам ГУ и ЧП города.

Во всех случаях горела сухая растительность. В связи с этим спасатели рекомендовали жителям убрать сухую траву и ветки на своих участках и вблизи них. Сделать это нудно до 15 апреля, когда в регионе объявят особый противопожарный режим.

Глава управления также напомнил, что после 15 апреля за разведение огня на территории города, личных участках и в лесопосадках нарушителей будут штрафовать. На физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60, на ИП – от 60 до 80. Юридическое лицо могут оштрафовать на сумму в 400-800 тысяч рублей.