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НовостиОбщество27 марта 2023 12:58

Воронежская школьница стала узницей разлива

Девочка оказалась отрезана от суши резко прибывшей водой
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже девочка-подросток попала в безвыходную ситуацию, когда пошла гулять к реке. Об этом рассказал Сергей Хомук, начальник городского управления по делам ГО и ЧС. В пойму реки, где оказалась школьница, из-за разлива так резко прибыла вода, что девочка оказалась отрезана от «большой земли».

К счастью, эта история закончилась благополучно. Пострадавшая сообщила о ЧП в службу спасения и ее вызволили сотрудники управления ГО и ЧС.

Зато нерадивые рыбаки больше не доставляют спасателям хлопот – в связи с потеплением лед на водохранилище совершенно растаял.