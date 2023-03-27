Воронежская школьница стала узницей разлива

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже девочка-подросток попала в безвыходную ситуацию, когда пошла гулять к реке. Об этом рассказал Сергей Хомук, начальник городского управления по делам ГО и ЧС. В пойму реки, где оказалась школьница, из-за разлива так резко прибыла вода, что девочка оказалась отрезана от «большой земли».

К счастью, эта история закончилась благополучно. Пострадавшая сообщила о ЧП в службу спасения и ее вызволили сотрудники управления ГО и ЧС.

Зато нерадивые рыбаки больше не доставляют спасателям хлопот – в связи с потеплением лед на водохранилище совершенно растаял.