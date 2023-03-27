В воронежском селе Терновое 500 человек остались без воды

Именно в этой башне сегодня сгорел насос. Другая башня в Терновом не работает больше года. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 27 марта, утром в селе Терновое Острогожского района Воронежской области произошло ЧП – сгорел насос на водонапорной башне. В результате без воды остались 500 человек, большая часть из которых пенсионеры. Местные власти организовали подвоз воды, а про сроки возобновления водоснабжения «КП» рассказали в МУП «Острогожский водоканал».

- За ситуацией следит глава района Сергей Хорошилов, новый насос уже купили, завтра приедем, заменим, и вода появится, - заверили в МУПе.

Любопытно, что в Терновом есть три водонапорные башни. Две из них в селе, третья – на территории фермы. Именно с фермы доставляют воду в подобных ситуациях. Но одна из двух башен, которые должны обеспечивать село водой, не работает уже больше года. И власти не торопятся чинить ее. Поэтому всякий раз при подобных авариях село остается без воды. В последний раз подобное происходило 15 января этого года.