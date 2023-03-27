Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил начать рейды по контролю за парковками на газонах

Фото - мэрии Воронежа

Благоустройство и содержание объектов после зимы в Воронеже обсудили в понедельник, 27 марта, на еженедельном совещании с заместителями и главами управ районов в мэрии. Прошло оно под председательством главы города Вадимом Кстениным.

Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин рассказал о том, какие работы стартуют в ближайшее время. Власти намерены определиться с подрядчиками, которые займутся благоустройством сквера имени Бунина и тротуарной части улицы Пушкинской со стороны Ленинского района. Ранее были объявлены торги на аналогичные работы в части Центрального района.

Также на конкурсной основе выберут компанию для строительства первого этапа дублера Московского проспекта, который позволит обновить и расширить участок от улицы Владимира Невского до улицы Хользунова и ряд других.

Фото - мэрии Воронежа

Мэр поручил все мероприятия для организации торгов, проводить четко в намеченные сроки.

- В этом году у нас большие площади по благоустройству не только новых пространств, тротуаров и т. д., но и завершение работ по контрактам прошлого года. Особенно большие объемы – по мощению. Держите каждый объект на постоянном контроле: качество, сроки, наличие сил и средств у подрядчиков, если темпы работ будут проседать, вы должны это оперативно отслеживать, чтобы успеть принять меры, – резюмировал Вадим Кстенин.

Отдельно на планерке глава Воронежа призвал усилить контроль за состоянием газонов и нарушителями, которые устраивают парковку или проезд на озелененных территориях.

– Для новых пространств обязательно нужно предусмотреть ограничители, вписывающиеся в концепции. Кроме того, у нас есть и техническая возможность, и правовой механизм наказания безответственных водителей, допускающих такое поведение. Активизируйте рейды с комплексом фиксации нарушений, – поручил мэр.

Также с докладом выступил руководитель управления административно-технического контроля Геннадий Голиков. Он пояснил, что с начала года в Воронеже демонтировали 93 незаконных торговых объекта. И привел пример, что только за минувшую неделю предприниматели добровольно убрали 16 НТО, еще 10 вывезли принудительно. В планах к демонтажу на ближайшее время еще 17 незаконных объектов.

Вадим Кстенин отреагировал на информацию:

– Хорошо, что предприниматели убирают много объектов самостоятельно, нам не приходится отвлекаться на них. Но есть вероятность, что они потом появятся в других местах. Продолжайте следить и принимать меры, ресурсы для этого у вас есть.