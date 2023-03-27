В Воронеже в школе распылили перцовый баллончик

В ЧП с перцовым баллончиком никто не пострадал. Фото с сайта школы № 27.

В школе № 27 на улице 20-летия Октября в четверг, 23 марта, распылили перцовый баллончик. Случилось это после третьего урока на цокольном этаже, где располагается столовая и гардероб для средних и старших классов. К счастью, детей там не было. После третьего урока никто в столовую не ходит, да и пользоваться гардеробом нужды не было.

- Сотрудники школы проветрили помещения, провели влажную уборку. Жалоб на плохое самочувствие от учеников не было, к дежурившему в школе врачу никто не обращался, скорую не вызывали. Однако директор принял решение освободить от занятий учащихся 5-11 классов, о чем оперативно оповестили родителей. Младшие школьники продолжили уроки, поскольку их кабинеты находятся далеко от места распыления баллончика - на втором этаже. Верхнюю одежду 1-4 классы оставляют у себя в кабинете. Об инциденте администрация школы сообщила в полицию, сотрудник которой опросил учеников. По имеющейся у нас информации, виновника ЧП пока не наши. Напомним, с 27 марта школьники Воронежа отправились на каникулы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.