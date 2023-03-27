В трех районах Воронежской области благоустроят захоронения бойцов Великой Отечественной войны

Так будет выглядеть обновленный мемориал в Рогачевке Фото: правительство Воронежской области

До мая 2025 года, когда будут отмечать 80-летие великой Победы, в Воронежской области пройдет масштабное благоустройство мемориалов, воинских захоронений и памятников. Три из них приведут в порядок уже в 2023-м.

В Новоусманском районе отремонтируют братское захоронение № 205 в селе Рогачевка. Уже определили подрядчика, за работы ему заплатят почти 1,2 миллиона рублей. Фирме, победившей на аукционе, предстоит комплексно благоустроить территорию захоронения и установить новый памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. На современных гранитных плитах появится больше имен героев-земляков, чем высечены сейчас. Благоустройство завершат летом 2023 года.

В Нижнедевицком районе приведут в порядок воинское захоронение в селе Новая Ольшанка (улица Советская, 15). На эти цели выделили 181,6 тысяч рублей. Захоронение находится на местном кладбище, где 19 июля 2021 года предали земле останки красноармейца 2-й ударной армии Семена Ивановича Бойкова. На могиле воина установят тумбы, стелы, надгробную плиту и ограждения, уложат брусчатку и бортовые камни. Работы должны завершить до 1 мая 2023 года.

В Кантемировском районе обустроят воинское захоронение в селе Пасюковка Журавского сельского поселения (улица Колхозная, 16а). Там лежат останки 74 неизвестных солдат. Это павшие в годы Великой Отечественной войны освободители сел Пасюковка, Смаглеевка и хутора Дальний Россоховатый. Захоронение обустроили 20 ноября 2020 года. Теперь там установят три стелы из черного гранита с изображением Ордена Отечественной войны, фронтовой санитарки, советского солдата, стихов и благодарностей от потомков. Перед стелами обустроят площадку и клумбы.

Уже заключили контракт с подрядчиком. Сейчас закупают материалы, согласовывают макет мемориальных стел. Работы стартуют в начале апреля. На благоустройство выделили 712 тысяч рублей. Обновление захоронения должны завершить до 1 июля 2023 года.