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НовостиОбщество27 марта 2023 10:46

В Воронеже появился новый светофор возле Храма

Пока он не работает
Юрий КОЗЛОВ
Когда светофор заработает, с безопасностью на этом участке дороги дело будет куда лучше.

Когда светофор заработает, с безопасностью на этом участке дороги дело будет куда лучше.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Северном микрорайоне в районе Храма, напротив отеля «Бенефит Плаза» установили новый светофор. Техническое устройство по обе стороны дороги пока не работает. В специализированной организации, занимающейся обслуживанием светофоров, сообщили, что конкретные сроки подключения пока не знают. Этим занимаются специалисты «Горэлектросети».

Для местных жителей это хорошая новость. Дело в том, что рядом расположена школа, дети бегают туда-сюда. А машины перед нерегулируемой «зеброй» тормозят далеко не всегда. Теперь же, когда светофор заработает, дорога в этом месте будет куда безопаснее.