Воронежская пенсионерка под диктовку мошенника взяла кредит и перечислила 55 тысяч рублей аферисту

Три жителя Воронежской области за минувшее воскресенье стали жертвами дистанционных мошенников, лишившись около 100 тысяч рублей.

63-летняя жительница Воронежа попалась на «бородатую» схему обмана. 25 марта ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Мужчина сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к ее банковскому счету, чтобы похитить с него средства. И единственным способом противостоять угрозе, являются срочные меры по опережению мошенников. А для этого необходимо перевести имеющиеся накопления на другой счет, где они будут в безопасности до разрешения ситуации.

Почувствовав неладное, пенсионерка сняла со своих счетов все личные накопления и не стала сообщать об этом собеседнику. Это был плюс.

Но был и минус: женщина оформила под диктовку потребительский кредит и перевела деньги на «безопасный» счет, потому что собеседник «из банка» уверял, что иначе средства будут похищены мошенниками. Следуя инструкциям незнакомца, женщина установила в смартфон приложение, с помощью которого оформила виртуальную банковскую карту, все личные данные которой сообщила мошеннику. И перевела 55 тысяч кредитных рублей на указанную карту, а потом удалила приложение, потому что ей собеседник сказал, что это «нужно для сокрытия сведения о проведенных операциях».