В Воронеже продавец павильона второй раз попалась на незаконной торговле спиртным

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Общественные активисты обнаружили незаконную продажу алкоголя в Ленинском районе и сообщили об этом в управу. В результате контрольной закупки опасения подтвердились - выяснилось, что продавец павильона на свой страх и риск продает спиртное посетителям.

Причем, по данным полиции эта гражданка не в первый раз нарушает закон и уже привлекалась за это к административной ответственности. Поэтому теперь на нарушительницу завели уголовное дело.

- Алкоголь, обнаруженный в помещении торговой точки, изъят для экспертизы, а судьбу продавца решит суд. Это может быть крупный штраф, либо исправительные работы, - рассказали в управе Ленинского района.

Борьбу с незаконной реализацией спиртного в районе проводят постоянно.