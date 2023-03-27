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НовостиОбщество27 марта 2023 8:40

В Воронеже реставрацию Дома усадьбы Ивановой на ул.Никитинской начнут раньше срока

Это произойдет на два года раньше
Ярослав ИВАНОВ

Активисты группы «Защита культурного наследия Воронежа» поделились хорошей новостью. Коммунальщики начинают ремонт фасада и крыши памятника истории и архитектуры «Дом жилой усадьбы Ивановой» раньше намеченного срока. Напомним, здание на ул.Никитинской, 3 является объектом культурного наследия регионального значения.

- Срок ремонта фасада перенесли с запланированного 2025 года на 2023-й, - отметили активисты, советуя и в дальнейшем обращаться с заявлениями в управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области. - Надеемся, что водосточные трубы тоже восстановят.

Управление по охране объектов культурного наследия выдало разрешение на работы по сохранению памятника архитектуры в декабре 2022-го. Дом 1911 года постройки принадлежал дочери надворного советника, комнаты в нем сдавались в наем. В 1919-м усадьбу реквизировали, в 1925-м утверждена ее муниципализация под квартиры работников ЮВЖД.