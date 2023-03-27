В Воронеже реставрацию Дома усадьбы Ивановой на ул.Никитинской начнут раньше срока

Активисты группы «Защита культурного наследия Воронежа» поделились хорошей новостью. Коммунальщики начинают ремонт фасада и крыши памятника истории и архитектуры «Дом жилой усадьбы Ивановой» раньше намеченного срока. Напомним, здание на ул.Никитинской, 3 является объектом культурного наследия регионального значения.

- Срок ремонта фасада перенесли с запланированного 2025 года на 2023-й, - отметили активисты, советуя и в дальнейшем обращаться с заявлениями в управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области. - Надеемся, что водосточные трубы тоже восстановят.

Управление по охране объектов культурного наследия выдало разрешение на работы по сохранению памятника архитектуры в декабре 2022-го. Дом 1911 года постройки принадлежал дочери надворного советника, комнаты в нем сдавались в наем. В 1919-м усадьбу реквизировали, в 1925-м утверждена ее муниципализация под квартиры работников ЮВЖД.