Под Воронежем в кювет вылетел мотоциклист, которого за год штрафовали семь раз

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В Нижнедевицком районе полицейские устанавливают обстоятельства аварии с мотоциклом.

ДТП произошло 27 марта около 17.00 на 11-м километре автодороги «Нижнедевицк - Скупая Потудань». 30-летний водитель на мотоцикле «Минск С4-200», следовавший из Нижнедевицка в направлении села Скупая Потудань, по предварительным данным полиции, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и вылетел в кювет, где мотоцикл перевернулся. Водитель попал в больницу с травмами.

- Инспекторы ГИБДД установили, что у водителя мотоцикла «Минск С4-200» отсутствовала соответствующая категория на управление транспортным средством данного вида. За последние 12 месяцев он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.