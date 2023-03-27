Воронежские экологи рассказали, куда пропали утки из Центрального парка

Утки перелетели на другое место Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские экологи успокоили воронежцев, переживающих насчет судьбы пропавших из Центрального парка уток. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, зимой на водоеме остались зимовать около 400 уток, им даже поставили специальные кормушки. Но сейчас стаи нет на месте.

- Прекрасная новость в понедельник - утки из Воронежской центрального парка не пропали. Причина их отсутствия в пруду проста - они улетели, так как свободно перемещаются, и их пребывание в том или ином месте города обусловлено наличием кормовой базы, условий размножения, - сообщили в управлении экологии Воронежа. - Вот недавний пример - они очень порадовали посетителей "Орленка". Также много их сейчас на водохранилище, например, со стороны парка "Алые паруса".