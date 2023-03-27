Два воронежских ансамбля вышли в финал Всероссийского конкурса

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В финал первого этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов вышли два воронежских ансамбля. В номинации «Традиции» отметились «Радовесь» из Воронежа и хореографический ансамбль «Калинка» из Бутурлиновки. Всего в финал из 278 коллективов со всей страны вышли 60 - народно-певческие, фольклорные, танцевальные коллективы и оркестры народных инструментов.

Станут ли воронежские ансамбли победителями, узнаем в середине мая. Финалистов Центрального федерального округа определят на II отборочном туре, который пройдет в очном формате в апреле-мае. По итогам будут определены 20 лауреатов, которые получат гранты национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей, финалисты встретятся в Воронеже 12-14 мая.