Музей имени Крамского покажет воронежцам около 70 портретов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

30 марта в выставочном зале музея имени "Крамского" откроется новая выставка. Экспозицию русского портрета «Лик. Лицо. Личность» можно будет посмотреть на "антресолях".

- Портрет, как никакой другой жанр живописи, отражает историческую эпоху и социально-культурные процессы, присущие времени. Автор портрета невольно передает личное отношение к персонажу, свое мировоззрение. История русского портрета – это своеобразный процесс обретения человеком своего лица, воплощения характера и индивидуальности личности на полотне, - говорят в музее.

Экспозиция представит около 70 портретов, хронология которых охватывает более трех столетий - с XVIII века до начала ХХI века. Посетители выставки смогут проследить путь развития русского портрета от иконы через парсуну к шедеврам Рокотова, Тропинина, Крамского, Серова, Васнецова, а также увидеть трансформацию портретного образа в исполнении художников начала ХХ века: Киселевой, Фалька, Милашевского, Русакова.

Личность человека советской эпохи предстанет на полотнах Мешкова, Богородского, Цейтлина, Еременко. Иной взгляд на образ современника - в работах художников 1960-1980-х годов: Романовича, Хорошилова, Нерославского, Лободы. И, наконец, стилевое разнообразие портретов конца ХХ-начала ХХI века будет представлено картинами Савостюка, Лаврова, Щеглова, Загородных, Викторова.

Впервые посетители смогут увидеть портретные миниатюры конца XVIII - начала ХIХ века.

Выставка продлится по 14 мая.