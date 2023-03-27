Воронежскому зоопарку подарили двух огромных попугаев

фото воронежского зоопарка

Коллекция птиц Воронежского зоопарка пополнилась новыми обитателями. Учреждению передали двух огромных попугаев – ара. Золотокрылого зовут Артем, а с сине-желтыми крыльями - Бэлла.

- Новые питомцы чувствуют себя удовлетворительно, они здоровы и активны. Попугаи вполне ручные и контактные, - отметили в зоопарке.

Сотрудники не знают, сколько птицам лет. Попугаям определили отдельный вольер в зале птиц. Они обживаются на новом месте и знакомятся с соседями – контактируя с другими попугаями через сетку. Когда период адаптации закончится, попугаев пересадят к другим птицам.