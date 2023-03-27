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НовостиДом. Семья27 марта 2023 5:27

Воронежскому зоопарку подарили двух огромных попугаев

Новые обитатели обживаются на месте
Ярослав ИВАНОВ
фото воронежского зоопарка

фото воронежского зоопарка

Коллекция птиц Воронежского зоопарка пополнилась новыми обитателями. Учреждению передали двух огромных попугаев – ара. Золотокрылого зовут Артем, а с сине-желтыми крыльями - Бэлла.

- Новые питомцы чувствуют себя удовлетворительно, они здоровы и активны. Попугаи вполне ручные и контактные, - отметили в зоопарке.

Сотрудники не знают, сколько птицам лет. Попугаям определили отдельный вольер в зале птиц. Они обживаются на новом месте и знакомятся с соседями – контактируя с другими попугаями через сетку. Когда период адаптации закончится, попугаев пересадят к другим птицам.