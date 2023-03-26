Нейросеть нарисовала облик студентов воронежского вуза

Со страницы ВГЛТУ во ВКонтакте

Искусственный интеллект попросили сгенерировать внешний вид студентов, которые учатся в Воронежском лесотехническом университете. Рисунки, которые получились, опубликовали в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Нейросеть показал семь обликов. По ее мнению, студенты лестеха проводят большую часть времени в лесу. На картинках видно, что они либо пробираются сквозь непролазную чащу, либо ориентируются по карте на развилке лесных дорог, украшают себя венками из еловых лап и так далее.

И бродят они по лесам с рюкзаками, в шортах и странных кепках-касках. Студенты разместили под постом множество комментариев. Из сообщений видно, что они с нейросетью согласны.

Кстати, ранее нейросеть представила райцентры Воронежской области в образах людей.