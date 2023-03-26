Студент ограбил прохожего в центре Воронежа

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Восемнадцатилетний студент напал на 22-летнего прохожего на улице Плехановской в центре Воронежа. Он вырвал из рук парня телефон и скрылся в неизвестном направлении. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье, 26 марта.

По данным полиции, нападение произошло ночью. В это время воронежец шел по улице и разговаривал по телефону.

Полицейские задержали предполагаемого грабителя. Парень оказался студентом одного из воронежских вузов. Он признался, что сдал телефон в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Правоохранители возбудили уголовное дело.