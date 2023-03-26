Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 марта 2023 11:30

Ангелина Мельникова вошла в ТОП-10 самых красивых спортсменок России

За нашу землячку проголосовали тысячи человек
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова в борьбе за статус самой красивой спортсменки России в 2023 году заняла почетное восьмое место. За нее отдали свои голоса 3 927 человек. Об этом сообщило РИА Новости Спорт.

Абсолютным лидером оказалась представительница фигурного катания Алина Загитова. Она заняла первое место с результатом 338 530 голосов (47,5%). Ее коллега Анна Щербакова стала второй. У нее 301 805 голосов (42,4%).

А вот бронза досталась художественным гимнасткам близнецам Дине и Арине Авериным. За них проголосовали 12 418 болельщиков.