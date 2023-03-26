В Воронежской области за сутки выявили еще 507 случаев коронавируса

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на 26 марта ковид определили еще у 507 местных жителей. Заболеваемость набирает обороты с каждым днем. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

В большинстве случаев болезнь протекает у жителей региона без осложнений. Госпитализация в «красную» зону понадобилась 29 воронежцам.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже свыше 492,4 случаев заражения COVID-19.

По счастью, за минувшие сутки медики не зафиксировали летальных исходов. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 509 воронежцев.