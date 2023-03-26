В столкновении двух легковушек в Воронежской области пострадали три человека

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария с тремя пострадавшими произошла 25 марта в Борисоглебском селе Чигорак. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, у дома № 82 в 11.53 «Лада Калина» под управлением 68-летнего местного жителя при повороте налево не пропустила «Форд Фокус», за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили оба водителя и 62-летняя пассажирка отечественной легковушки. Всех по скорой отправили в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.