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НовостиПроисшествия26 марта 2023 8:19

В столкновении двух легковушек в Воронежской области пострадали три человека

Их увезли в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

Авария с тремя пострадавшими произошла 25 марта в Борисоглебском селе Чигорак. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, у дома № 82 в 11.53 «Лада Калина» под управлением 68-летнего местного жителя при повороте налево не пропустила «Форд Фокус», за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили оба водителя и 62-летняя пассажирка отечественной легковушки. Всех по скорой отправили в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.