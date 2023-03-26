В Воронеже пропали две пенсионерки с провалами в памяти

Ориентировка волонтеров

Волонтеры с разницей в несколько часов объявили поиски пропавшихй в Воронеже 65-летней Анны Шишкиной и 92-летней Ларисы Куручевой. Каждая из женщин ушла из своего дома и не вернулась. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал на них ориентировки.

Анна Шишкина и Лариса Куручева пропали в Левобережном районе. Первая ушла из дома в субботу утром, вторая около 17.00.

Обе женщины нуждаются в медпомощи, страдают потерей памяти.

Приметы пропавшей Анны Шишкиной: рост 165 см, плотного телосложения, волосы рыжие, глаза серые. В день исчезновения женщина была одета в синюю куртку, коричневую юбку, сине-красный платок. На ногах – чёрные ботинки. С собой пенсионерка брала из дома дамскую сумочку.

Ориентировка волонтеров

Приметы Ларисы Куручевой: рост 173 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Во что она была одета при выходе из дома – неизвестно.

Если вы что-то знаете об их местонахождении, срочно сообщите об этом по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.