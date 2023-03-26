В поселке под Воронежем грузовик насмерть сбил 63-летнюю женщину

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла вечером 25 марта на улице Красина поселка Орлово. «ГАЗ NEXT» сбил пенсионерку. Женщина скончалась на месте. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

27-летний местный житель ехал на грузовике примерно в 19.27 часов. У дома № 35 он допустил наезд на пешехода. Женщина в это время шла по проезжей части по ходу движения транспортных средств.

В результате ДТП 63-летняя пенсионерка из Воронежа от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.