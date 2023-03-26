В поселке под Воронежем грузовик насмерть сбил 63-летнюю женщину

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
Авария произошла вечером 25 марта на улице Красина поселка Орлово. «ГАЗ NEXT» сбил пенсионерку. Женщина скончалась на месте. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
Фото - ГУ МВД по региону
Фото: Предоставлено "КП"
27-летний местный житель ехал на грузовике примерно в 19.27 часов. У дома № 35 он допустил наезд на пешехода. Женщина в это время шла по проезжей части по ходу движения транспортных средств.
В результате ДТП 63-летняя пенсионерка из Воронежа от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.