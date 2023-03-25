Заместитель главного врача воронежской поликлиники перевела мошенникам 900 тысяч

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Около пяти с половиной миллионов потеряли жители Воронежской области в минувшие сутки, попавшись на уловки мошенников. Среди потерпевших оказалась и заместитель главного врача одной из поликлиник Воронежа.

49-летняя женщина рассказала полицейским, что 24 марта ей позвонил незнакомый мужчина из Центробанка, сообщив, что неизвестные пытаются снять ее сбережения с банковского счета, а также на ее имя оформляется кредит. Собеседник перенаправил женщину к «сотруднику полиции», который вскоре позвонил. «Полицейский» рассказал, что надо сделать для защиты денег.

- Потерпевшая была убеждена, что выполняя указанные действия, участвует в секретной операции правоохранительных органов по разоблачению недобросовестных сотрудников финансовых учреждений. Медработницу убедили обратиться в один из банков, чтобы оформить кредиты на общую сумму 5 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

А по пути в банк собеседник убедил потерпевшую перевести на «безопасный» счет все личные сбережения – 900 тысяч рублей. Сделав это, женщина вдруг поняла, что ее обманули. Вместо банка она незамедлительно направилась в отдел полиции, где сообщила о случившемся.

По факту возбудили уголовное дело, начали поиски злоумышленников.

Полиция напоминает, жертвами мошенников становятся люди разных возрастов и профессий. Сценарии разговоров могут быть самыми разными, но цель всегда одна – заставить жертву сообщить конфиденциальные данные или своими руками перевести деньги преступникам. Сотрудники полиции никогда инициативно не звонят гражданам и не просят помощи в раскрытии преступлений, если у полицейских возникли какие-либо вопросы к гражданину, то его пригласят в отдел полиции повесткой.