Два рядовых из Воронежской области погибли в зоне СВО

Фото из группы администрации Лискинского района в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

Администрация Лискинского района сообщила о гибели двух мобилизованных жителей - 37-летнего рядового Дмитрия Сапунова и 26-летнего рядового Анатолия Лейнерт.

Дмитрий Сапунов - уроженец села Средний Икорец, выпускник Воронежского института МВД, работал в полиции города Лиски. По рассказам друзей и товарищей, всегда отличался смелостью и любовью к Родине.

Анатолий Лейнерт - житель города Лиски, проходил срочную службу в 1-м отдельном стрелковом Семёновском полку. Со слов сослуживцев, Анатолий был примером стойкости, мужества и воли к Победе.

- Дмитрий и Анатолий были мобилизованы в один день, в должности стрелков отправились освобождать от фашизма Луганскую и Донецкую Народные Республики, сражались с украинскими националистами и погибли в одном бою, плечом к плечу, прикрывая эвакуацию раненых товарищей, - сообщили в администрации.

Указом Верховного Главнокомандующего, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, рядовой Сапунов Дмитрий Александрович и рядовой Лейнерт Анатолий Игоревич награждены «Орденом Мужества» посмертно.