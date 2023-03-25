Мэр и спикер горДумы поздравили работников культуры Воронежа с профессиональным праздником

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Уважаемые работники культуры! Дорогие библиотекари, сотрудники театров, музеев и клубных формирований, педагоги школ искусств и творческих студий!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы выбрали своим призванием созидание в безграничном мире искусства, которым щедро делитесь с окружающими людьми, дарите нам радость общения с прекрасным. Вы вдохновляете и воодушевляете в тяжелую минуту, бережно храните историю и традиции нашего края и страны, и приумножаете их, совершенствуя и развивая юные воронежские дарования.

Мы искренне гордимся тем, что наш город не только богат на таланты, но и умеет этот потенциал раскрыть, проводя различные фестивали, которые притягивают деятелей и ценителей искусства со всего мира. А это значит, что благодаря вашему подвижничеству, нашу культуру не запретить – чистая, светлая и глубокая, она проникает в самое сердце каждого человека и раскрывает в нем самые прекрасные чувства, высочайшие духовные и нравственные качества.

Спасибо вам за вдохновенный, важный и непростой труд!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, творческих успехов и благодарных зрителей!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев