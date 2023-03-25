В Воронеже начнут выявлять незаконно подключившиеся к жилым домам киоски

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежская государственная жилищная инспекция объявила о сборе данных о незаконных подключениях киосков к общедомовым электросетям. В ведомстве заметили, что далеко не у каждой нестационарной торговой точки, размещенной во дворах многоэтажных домов, есть разрешение на работу.

- Также некоторые граждане порой незаконно подключаются к общедомовым системам электроснабжения, что приводит к повышению платежей за общедомовое потребление электроэнергии, - добавили в ГЖИ Воронежской области. - При наличии у вас сведений о незаконных подключениях к сетям электроснабжения, просим сообщать в ГЖИ для организации проверок и пресечения незаконных действий.

Данные о нарушении можно направить в инспекцию через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ.