Воронежцы присоединятся к «Часу Земли»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В этом году «Час Земли» пройдет 25 марта в 20:30 по местному времени. Акция ежегодно проводится по всему миру в последнюю субботу марта как символ бережного отношения к природе и общественный призыв заботиться об ограниченных ресурсах планеты.

В этот день в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл мероприятия — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата планеты. Сегодня — это самая массовая экологическая акция. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более 175 стран и почти 7000 городов.

Присоединится к акции может как организация, так и каждый воронежец в отдельности. Для этого надо на час отключить все лишние приборы энергопотребления.

О намерении принять участие в «Часе Земли» сообщил Воронежский заповедник. 25 марта с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка зданий на Центральной усадьбе.

- Можно много и долго говорить о том, что природу надо беречь, но главное – перейти от слов к делу. Помогайте природе. Начать можно с простого. Сажайте деревья, участвуйте в качестве волонтера в экологических акциях, убирайте за собой мусор после отдыха, учите детей бережному отношению к ресурсам планеты. И рано или поздно желание сделать окружающий мир лучше и чище войдет в привычку, - отметил директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов.