Житель Воронежской области обокрал 17 дач на 110 тысяч

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Каширском районе Воронежской области задержали 43-летнего безработного по подозрению в совершении серии краж из дачных домиков.

Раньше сразу несколько жителей местного садового товарищества «Полевой» сообщили в полицию о пропаже из их домов бытовой техники, одежды и металлических изделий.

Например, 59-летний потерпевший из города Нововоронежа пояснил, что зимой 2022 года месяц не появлялся на своей даче. Приехав в 2023 году он обнаружил, что навесной замок входной двери спилен, а из дома пропало имущество: одежда, бытовая техника, посуда и металлолом.

Полицейские обследовали место преступления, опросили очевидцев и изъяли отпечатки пальцев. В ходе расследования в поле зрения правоохранителей попал 43-летний мужчина, который ходил по территории садового некоммерческого товарищества с пакетом новых украденных вещей. Мужчину доставили в полицию, он оказался ранее неоднократно судимым за кражи жителем Верхнехавского района. В беседе с правоохранителями мужчина сознался в содеянном. Часть похищенного имущества нашли в тайнике в лесопосадке.

Свои «вылазки» он совершал зимой 2022 года, пользуясь осведомленностью о том, какие дома пустуют. Внутрь проникал путем взлома окна или входной двери. Злоумышленник брал различную домашнюю утварь. Сам мужчина проживал в этом же дачном поселке, периодически меняя дома. Из похищенной бытовой техники извлекал цветные металлы, которые сбывал в микрорайоне «Машмет» города Воронежа. Похищенное перевозил на электричке.

Всего на счету вора 17 краж, общая сумма ущерба составила больше 110 тысяч рублей. Свои действия подозреваемый мотивировал отсутствием законного заработка и денег.

В отношении задержанного возбудили 17 уголовных дел по статье «Кража». Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.