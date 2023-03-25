В Воронеже пенсионер на «Вольво» сбил женщину на переходе

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

24 марта на улице Героев Сибиряков около 20.50 автомобиль «Вольво-ХС70» сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным полиции, за рулем иномарки находился 70-летний воронежец. Машина двигалась по улице Южно-Моравская со стороны Комарова в сторону Героев Сибиряков.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы. С места аварии ее доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.