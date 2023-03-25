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НовостиПроисшествия25 марта 2023 7:28

В Воронеже пенсионер на «Вольво» сбил женщину на переходе

Пострадавшая попала в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

24 марта на улице Героев Сибиряков около 20.50 автомобиль «Вольво-ХС70» сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным полиции, за рулем иномарки находился 70-летний воронежец. Машина двигалась по улице Южно-Моравская со стороны Комарова в сторону Героев Сибиряков.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы. С места аварии ее доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.