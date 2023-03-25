Воронежцы посетили мастерскую радости «Жизнь в стиле ЭКО»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Ленинском районе Воронежа прошло просветительское мероприятие под названием «Мастерская радости «Жизнь в стиле ЭКО», посвящённая родной природе, истории и культуре. Местом общения участников стала модельная библиотека № 32 им. Г. Н. Троепольского, а главным вдохновителем, проводником и связующим звеном мероприятия - трогательная повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 80-летие со дня первого издания которой отмечается в апреле 2023 года.

Благодаря современному отечественному мультимедийному оборудованию информационного центра гости мероприятия смогли больше узнать о книге, подробностях биографии писателя, родном крае, бессмертном подвиге Героев России и лучше погрузиться в атмосферу добра.

Считается, что главное произведение Сент-Экзюпери написано исключительно для детей и посвящено защите окружающей среды. На самом деле повесть-сказка затрагивает множество вопросов человеческой жизни – от бережного отношения к природе, до любви к Родине и близким людям. Гармонично развитая личность стремится не только сохранить порядок вокруг, но и защитить свою Родину, землю предков, честь и святыни государства. Для современного мира важен новый стиль развития, когда в жизни преобладают поддержка Экологии, Культуры и Отечества – сокращенно ЭКО.

Мероприятие сопровождали русские народные песни о любви к природе, малой родине, к Воронежскому краю и всей прекрасной и необъятной России в душевном исполнении воронежской певицы Светланы Агарковой. А ещё во время мероприятия в библиотеке работала удивительная выставка её поделок из природных материалов.